В России резко выросло число конфискаций автомобилей за нетрезвое вождение

В России резко выросло число конфискаций автомобилей за нетрезвое вождениеПричем машины изымают даже в случаях совместного владения супругами
Согласно официальным данным, во второй половине 2022 года суды вынесли 238 решений о конфискации транспортных средств. При этом в первом полугодии 2023 число изъятий выросло до 2232. Во втором полугодии было вынесено уже 5112 решений. В первой половине нынешнего года судьи постановили конфисковать 5176 единиц транспорта. За первые шесть месяцев 2024 года к уголовной ответственности в России привлекли 20 268 человек. У каждого четвертого изъяли личный автомобиль или мотоцикл.
В 62 процентах случаях за повторное нетрезвое вождение наказывали обязательными работами. 15 процентов осужденных лишили свободы сроком до двух лет. В семи процентах случаях нарушители отделались штрафами в размере от 100 000 до 300 000 рублей. При этом с 2022 года в России действует статья, согласно которой при повторном вождении в состоянии опьянения в течение года суды вправе конфисковывать транспортные средства, даже в том случае, если они находятся в совместном владении супругами.
В конце августа в России появилась возможность сообщать о нетрезвых водителях на дорогах с помощью Telegram. При подтверждении опьянения для граждан предусмотрели денежные выплаты.