В России резко выросло число конфискаций автомобилей за нетрезвое вождение

В 62 процентах случаях за повторное нетрезвое вождение наказывали обязательными работами. 15 процентов осужденных лишили свободы сроком до двух лет. В семи процентах случаях нарушители отделались штрафами в размере от 100 000 до 300 000 рублей. При этом с 2022 года в России действует статья, согласно которой при повторном вождении в состоянии опьянения в течение года суды вправе конфисковывать транспортные средства, даже в том случае, если они находятся в совместном владении супругами.