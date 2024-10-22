Новости
Опубликовано 22 октября 2024, 09:36
1 мин.

В России резко выросло число конфискаций автомобилей за нетрезвое вождение

Причем машины изымают даже в случаях совместного владения супругами
Суды в России более 12 тысяч раз конфисковывали транспортные средства за нетрезвое вождение. Согласно данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде, данное количество изъятий происходило у водителей, которые повторно попадались на управлении автомобилями и мотоциклами в состоянии алкогольного опьянения. Всего же за этот период число конфискованного транспорта увеличилось в 20 раз.
В России резко выросло число конфискаций автомобилей за нетрезвое вождение
© Кирилл Брага / РИА Новости
Анастасия Мельник

Согласно официальным данным, во второй половине 2022 года суды вынесли 238 решений о конфискации транспортных средств. При этом в первом полугодии 2023 число изъятий выросло до 2232. Во втором полугодии было вынесено уже 5112 решений. В первой половине нынешнего года судьи постановили конфисковать 5176 единиц транспорта. За первые шесть месяцев 2024 года к уголовной ответственности в России привлекли 20 268 человек. У каждого четвертого изъяли личный автомобиль или мотоцикл.

Читайте на тему:

В 62 процентах случаях за повторное нетрезвое вождение наказывали обязательными работами. 15 процентов осужденных лишили свободы сроком до двух лет. В семи процентах случаях нарушители отделались штрафами в размере от 100 000 до 300 000 рублей. При этом с 2022 года в России действует статья, согласно которой при повторном вождении в состоянии опьянения в течение года суды вправе конфисковывать транспортные средства, даже в том случае, если они находятся в совместном владении супругами.

В конце августа в России появилась возможность сообщать о нетрезвых водителях на дорогах с помощью Telegram. При подтверждении опьянения для граждан предусмотрели денежные выплаты.

Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Россия
#Законы