Lincoln начал продажи седанов с «суицидальными» дверями

О возрождении седанов Continental с распашными дверями в стиле моделей 1960-х годов фирма Lincoln заявила в декабре прошлого года. Американский производитель анонсировал выпуск 80 седанов серии 80th Anniversary Coach Door Edition, приуроченных к 80-летнию модели Continental. Несмотря на стартовую цену в 110 тысяч долларов, все машины были проданы за несколько дней — вероятно, поэтому новый тираж «Континенталей» почти в два раза больше прежнего.