Lincoln начал продажи седанов с «суицидальными» дверями

О возрождении седанов Continental с распашными дверями в стиле моделей 1960-х годов фирма Lincoln заявила в декабре прошлого года. Американский производитель анонсировал выпуск 80 седанов серии 80th Anniversary Coach Door Edition, приуроченных к 80-летнию модели Continental. Несмотря на стартовую цену в 110 тысяч долларов, все машины были проданы за несколько дней — вероятно, поэтому новый тираж «Континенталей» почти в два раза больше прежнего.
Двери, открываемые против хода, прозвали «суицидальными» из-за серии несчастных случаев, произошедших в первой половине ХХ века. В то время двери на автомобилях нередко открывались во время движения — попытки закрыть распахивающуюся назад створку приводили к выпадению водителя и пассажиров из салона прямо под колёса.
Исполнение 80th Anniversary Coach Door отличается от топ-версии Black Label удлинённой на 152 миллиметра колёсной базой и открывающимися на 90 градусов заднепетельными дверями. Кроме того, юбилейные «Континетали» обзавелись интегрированным в центральный тоннель задним столиком с держателем для планшета и беспроводной зарядкой, а также мультиконтурными креслами Perfect Position с 30-диапазонной регулировкой. Помимо характерного механизма открывания дверей, сходство с Rolls-Royce обеспечивают фирменные зонтики.
Технически Continental Coach Door идентичен обычным седанам: под капотом 406-сильный (крутящий момент 542 Нм) твин-турбо V6 объёмом 3.0 литра. Привод полный, за передачу мощности отвечает шестиступенчатая автоматическая трансмиссия.
Поставки версии Coach Door 2020 модельного года начнутся следующей весной. Цены на спецверсию стартуют с отметки 115 470 долларов США (около 7,47 млн рублей по текущему курсу) — это на 40 тысяч долларов больше, чем цена топовой «обычной» комплектации Black Label.