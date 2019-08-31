Новый Bentley Continental GT превратили в «убийцу Porsche»

За основу взяли флагманскую версию с 6,0-литровым W12 мощностью 635 лошадиных сил и крутящим моментом в 900 Нм. На первом уровне модернизации агрегат выдаёт 751 силу и 1050 Нм крутящего момента, а после перепрошивки блока управления двигателем, доработки впуска и выпуска производительность повышается до 795 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента.
Вмешательство в ходовую часть ограничилось расширением диапазона регулировки дорожного просвета. Опустить подвеску в крайнее нижее положение на тюнинговом купе можно через plug&play модуль или специальное приложение на смартфоне.
Инженеры Wheelsandmore заявляют, что тюнинговый Continental GT способен разогнаться до 343 километров в час и набирает первую «сотню» за 3,28 секунды. Мотористы уверены, что в гонках по прямой доработанный Bentley является «настоящим убийцей Porsche». Цена модернизации пока держится в секрете.