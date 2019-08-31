Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:59

Новый Bentley Continental GT превратили в «убийцу Porsche»

Роскошное британское купе доработало тюнинг-ателье Wheelsandmore

© Wheelsandmore
Специалисты Wheelsandmore сделали из Bentley Continental GT третьего поколения бескомпромиссный спорткар. Тюнеры подготовили два пакета повышения мощности, оснастили купе кастомными 22-дюймовыми дисками, занизили подвеску и заменили выхлопную систему.

За основу взяли флагманскую версию с 6,0-литровым W12 мощностью 635 лошадиных сил и крутящим моментом в 900 Нм. На первом уровне модернизации агрегат выдаёт 751 силу и 1050 Нм крутящего момента, а после перепрошивки блока управления двигателем, доработки впуска и выпуска производительность повышается до 795 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента.

>
Reload
1 / 5

Вмешательство в ходовую часть ограничилось расширением диапазона регулировки дорожного просвета. Опустить подвеску в крайнее нижее положение на тюнинговом купе можно через plug&play модуль или специальное приложение на смартфоне.

Инженеры Wheelsandmore заявляют, что тюнинговый Continental GT способен разогнаться до 343 километров в час и набирает первую «сотню» за 3,28 секунды. Мотористы уверены, что в гонках по прямой доработанный Bentley является «настоящим убийцей Porsche». Цена модернизации пока держится в секрете.

Источник: www.carscoops.com