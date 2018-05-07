Роскошное купе оценили минимум в 14 290 000 рублей

Пульс

Названы российские цены на новый Bentley Continental GT

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7 мая 2018

Компания Bentley назвала российские цены на купе Continental GT нового поколения. Модель оценили минимум в 14 290 000 рублей, в лимитированной особой версии First Edition — 16 490 000 рублей. У дилеров машины появятся в августе текущего года.

Bentley Continental GT оснащается шестилитровым двигателем W12 с двумя турбинами. Отдача агрегата составляет 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. С места до 100 километров в час двухдверка разгоняется за 3,7 секунды, а ее максимальная скорость составляет 333 километра в час.

Купе Bentley Continental GT комплектуется 22-дюймовыми колесными дисками, пневмоопорами с адаптивными амортизаторами, электромеханическими активными стабилизаторами поперечной устойчивости, работающими от 48-вольтовой бортовой сети.

Помимо этого, модели положена мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, светодиодные матричные фары, система ночного видения, активный круиз-контроль, система распознавание дорожных знаков, камеры кругового обзора, система удержания в полосе, а также проекционный дисплей.

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