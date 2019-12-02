Компания Geely рассказала о новом кроссовере для России

С января по октябрь этого года на российском рынке было продано 7,2 тысячи новых автомобилей Geely, что на 213 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Самой продаваемой моделью марки является кроссовер Atlas, который за 10 месяцев разошелся в количестве 5,8 тысячи экземпляров. Эта модель поставляется в страну с белорусского завода Geely, комплектуется двухлитровым «атмосферником» либо 1,8-литровым турбомотором и стоит от 1,14 миллиона до 1,7 миллиона рублей.