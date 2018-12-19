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13:39

Бывший сотрудник Uber сделал «совершенный» автопилот

Оснащенный им Toyota Prius самостоятельно проехал от одного побережья США до другого

Энтони Левандовски, один из главных участников конфликта между Uber и Waymo, заявил о прорыве в области разработки автономных систем управления. По словам инженера, его стартапу Pronto AI удалось построить продвинутую систему второго уровня и проехать на оснащенной ею Toyota Prius от одного побережья США до другого без вмешательства водителя.

Левандовски утверждает, что созданная им технология — это всего лишь продвинутый автопилот второго уровня автономности. Данные он получает только от камер и базовых цифровых карт местности. Автопилот работает под управлением созданной с нуля нейросети, сочетающей возможности самообучающегося искусственного интеллекта, методов глубокого обучения и компьютерного зрения.

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Подобная система, считает Левандовски, не пытается говорить автомобилю, как ехать, а учится вождению так же, как и люди. Аппаратно-программный комплекс Pronto способен предсказывать поведение участников движения и принимать исходя из этого решения. Система работает в условиях низкой освещенности, прямых солнечных лучей, снегопада и дождя, а также способна проезжать по новым шоссе, основываясь на ранее полученном опыте.

Первый коммерческий продукт фирмы Левандовски получит название Copilot by Pronto. Это будет продвинутый набор систем помощи водителю (ADAS), предназначенный для магистральных тягачей, карьерных самосвалов и туристических автобусов. Дебют Copilot состоится в начале следующего года.

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