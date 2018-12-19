Бывший сотрудник Uber сделал «совершенный» автопилот

Подобная система, считает Левандовски, не пытается говорить автомобилю, как ехать, а учится вождению так же, как и люди. Аппаратно-программный комплекс Pronto способен предсказывать поведение участников движения и принимать исходя из этого решения. Система работает в условиях низкой освещенности, прямых солнечных лучей, снегопада и дождя, а также способна проезжать по новым шоссе, основываясь на ранее полученном опыте.

Первый коммерческий продукт фирмы Левандовски получит название Copilot by Pronto. Это будет продвинутый набор систем помощи водителю (ADAS), предназначенный для магистральных тягачей, карьерных самосвалов и туристических автобусов. Дебют Copilot состоится в начале следующего года.