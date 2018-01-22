В Женеву привезут гиперкар с 9,0-литровым V8 и максималкой 500 км/ч

Ранее неизвестная компания Corbellati привезет в марте на Женевский автосалон гиперкар Missile (Ракета). По замыслу создателей, машина станет быстрейшим гиперкаром в мире: ее максимальная скорость превысит отметку 500 километров в час.

В основе Corbellati Missile лежит шасси из углеродного волокна. Из этого материала также выполнены кузовные панели. Гиперкар оснащается 9,0-литровым битурбо двигателем V8, отдача которого составляет 1825 лошадиных сил и 2350 Нм крутящего момента. Сочетается агрегат с шестиступенчатой трансмиссией.

Длина машины составляет 4670 миллиметров, ширина — 2040, высота — 1170 миллиметров. Колесная база гиперкара равна 2850 миллиметров. Дорожный просвет — 120 миллиметров.

В оснащение Corbellati Missile входят самоблокирующийся дифференциал, пневмоподвеска с автоматическим выравниванием уровня кузова, карбон-керамические тормозные диски и 20-дюймовые колеса. Размер покрышек спереди — 265/35, сзади — 345/30.

Сейчас звание самого быстрого гиперкара а мире принадлежит Koenigsegg Agera RS. В ноябре прошлого года на обычной дороге машину смогли разогнать до 447 киломеров в час. Помимо максимальной скорости, гиперкар установил еще несколько мировых рекордов. Например, по скорости разгона с места до 400 километров в час с последующей полной остановкой.

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