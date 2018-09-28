Американец сделал лабиринт из кукурузы в форме болида «Инди 500»

По словам Крегеля, сначала дизайн лабиринта нарисовали в трехмерной системе автоматизированного проектирования AutoCad. Весной поле засеяли семенами кукурузы. Для точного соответствия реального лабиринта его виртуальной копии сеялки использовали перекрестные данные из AutoCad и системы позиционирования GPS.

Гоночный No. 99 Belanger Special является легендой Индианаполиса. Автомобиль принадлежал Мереллу Беланже, дилеру из Иллинойса и владельцу компании Crown Point Chrysler-Plymouth Sales. В 1951 году американский автогонщик Ли Уоллард выиграл на нем «Инди 500», проехав трассу с рекордной средней скоростью 203,17 километра в час.