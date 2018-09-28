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15:04

Американец сделал лабиринт из кукурузы в форме болида «Инди 500»

Площадь лабиринта превышает 26 тысяч квадратных метров

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Житель Иллинойса Деррилл Крегель сделал на своем кукурузном поле гигантский лабиринт, который сверху выглядит как винтажный болид No. 99 Belanger Special серии IndyCar. Площадь лабиринта составляет 26 300 квадратных метров.

По словам Крегеля, сначала дизайн лабиринта нарисовали в трехмерной системе автоматизированного проектирования AutoCad. Весной поле засеяли семенами кукурузы. Для точного соответствия реального лабиринта его виртуальной копии сеялки использовали перекрестные данные из AutoCad и системы позиционирования GPS.

Гоночный No. 99 Belanger Special является легендой Индианаполиса. Автомобиль принадлежал Мереллу Беланже, дилеру из Иллинойса и владельцу компании Crown Point Chrysler-Plymouth Sales. В 1951 году американский автогонщик Ли Уоллард выиграл на нем «Инди 500», проехав трассу с рекордной средней скоростью 203,17 километра в час.

No. 99 Belanger Special

В 1952 году газета Tribune писала, что No. 99 — первый автомобиль в 100-летней истории Лоуэлла (родной город Беланже), которому удалось выиграть чемпионат. В сезоне 1951 года машина пришла первой в девяти гонках из 14. После ухода из спорта No. 99 передали музею автодрома «Индианаполис Мотор Спидвей», где он хранится до сих пор.

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