Toyota оборудует «горячую» GR Corolla автоматической коробкой передач

Руководитель отдела продаж и маркетинга австралийского представительства Toyota Шон Хэнли заявил, что более половины покупателей GR86 и Supra выбирают автоматическую коробку передач. И добавил, что «данные указывают на то, что люди выбрали бы и такую же GR Corolla, если бы он была доступна».