Toyota представила новый универсал Corolla

Универсал Toyota Corolla Touring Sports построен с использованием модульной архитектуры TNGA. Спереди установлены стойки Макферсон, а сзади – заново спроектированная многорычажная подвеска. Впервые для «Короллы» доступна адаптивная подвеска (AVS). Колесная база модели достигает 2700 миллиметров. Это на 60 и 100 миллиметров больше, чем у хэтчбека и прежнего универсала Auris. По этому показателю новинка теперь близка к «Октавии Комби».

По сравнению с машиной предыдущего поколения новый универсал имеет более низкий центр тяжести. Достигнуто это за счет изменения расположения опор двигателя, высоты установки кресел и размещение батареи под задним рядом сидений.