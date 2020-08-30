Видео: Chevrolet Corvette C8, Porsche 911 и Audi R8 сразились на гоночной трассе

В активе нового Chevrolet Corvette C8 Stingray 6,2-литровый «атмосферник» V8 LT2 мощностью 502 лошадиные силы и крутящим моментом 637 Нм. Трансмиссия — преселективный 8-ступенчатый «робот», привод — на заднюю ось. Небазовая версия Corvette Launch Edition стоит в Европе от 99 тысяч евро, а в Северной Америке цены на модель и вовсе стартовали с 60 тысяч долларов.

Под капотом Porsche 911 Carrera S оппозитный 3,0-литровый 450-сильный (530 Нм) шестицилиндровый мотор с двойным наддувом, коробка передач — 8-диапазонный «робот» PDK, привод — на заднюю ось. Цена в Германии — от 118 тысяч евро, в США — от 115 тысяч долларов.

Audi R8 RWD оснащается 5,2-литровым 540-сильным (540 Нм) атмосферным V10, мощность передаётся на заднюю ось через 7-скоростной преселективный «робот». Цена в Германии — от 140 тысяч евро, а в США продаётся только полноприводная 570-сильная версия по цене от 170 тысяч долларов.