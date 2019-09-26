Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости

Во время прошлого рекордного заезда в 2017 году электромобиль развил скорость 209 миль в час — 336,2 километра в час. Спустя год дебютировала серийная версия, а в этом году, когда должны были начаться продажи, производитель решил попробовать улучшить достижение. В этот раз «Корвету» удалось набрать 210,2 мили в час — 338,28 километра в час.

Электромобиль оснащается батареей емкостью 60 киловатт-часов, что обеспечивает ему пробег на одном заряде около 209 километров. Зато силовая установка в сумме выдает более 800 лошадиных сил и 949 Нм крутящего момента.