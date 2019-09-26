Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости

Во время прошлого рекордного заезда в 2017 году электромобиль развил скорость 209 миль в час — 336,2 километра в час. Спустя год дебютировала серийная версия, а в этом году, когда должны были начаться продажи, производитель решил попробовать улучшить достижение. В этот раз «Корвету» удалось набрать 210,2 мили в час — 338,28 километра в час.
Электромобиль оснащается батареей емкостью 60 киловатт-часов, что обеспечивает ему пробег на одном заряде около 209 километров. Зато силовая установка в сумме выдает более 800 лошадиных сил и 949 Нм крутящего момента.
Всего компания Genovation выпустит 75 таких автомобилей, каждый из которых будет стоить минимум 750 000 долларов. Поставки должны начаться до конца этого года.
Предыдущая версия электрического суперкара от Genovation также была изготовлена тиражом 75 экземпляров и тоже стоила 750 000 долларов. При этом прошлая генерация оснащалась 660-сильным электромотором.