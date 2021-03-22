22 марта, 14:35

За «Святой Грааль» среди Chevrolet Corvette заплатили 182 миллиона рублей

Всего было выпущено 20 таких Corvette L88, однако только этот был выкрашен в желтый цвет

© Mecum Auctions
Лиза Будрина
Аукционный дом Mecum отчитался о продаже уникального Chevrolet Corvette L88 Coupe 1967 года в желтом цвете Sunfire Yellow. Новый владелец заплатил за него 2,45 миллиона долларов (182 миллиона рублей), и это еще не рекорд для Corvette L88.

Chevrolet выпустил всего 20 экземпляров Corvette L88, из которых до наших дней сохранились лишь 10 штук, и только три из них — с оригинальным 430-сильным агрегатом V8. Проданное купе относится как раз к числу этих трех, чем и объясняется столь высокая цена. Причем эта машина — единственная, сохранившаяся в цвете Sunfire Yellow. Из-за редкости такие машины на аукционах даже называют «Святым Граалем» среди Корветов.

Reload
1 / 4

Фото: Mecum Auctions

Стало известно, на чём раньше ездили покупатели Chevrolet Corvette

Более того, подлинность автомобиля доказана всевозможными сертификатами и документами о проведенных восстановительных работах.

На стоимости желтого Corvette L88 сказалось и состояние, близкое к идеальному — с момента завершения реставрации, на которую ушло 10 лет, автомобиль проехал всего 550 километров.

Выставленный на продажу экземпляр стал самым дорогим лотом нынешних торгов, однако абсолютный рекорд ему побить не удалось.

В 2014 году другой L88 Coupe пустили с молотка за 3,85 миллиона долларов, в то время как за кабриолет той же модели в 2013 году заплатили 3,42 миллиона доллара в 2013 году. Эти два экземпляра считаются самыми дорогими «Корветами», которые когда-либо были проданы на аукционах.

Источник: Mecum Auctions / Twitter.com