За «Святой Грааль» среди Chevrolet Corvette заплатили 182 миллиона рублей

Chevrolet выпустил всего 20 экземпляров Corvette L88, из которых до наших дней сохранились лишь 10 штук, и только три из них — с оригинальным 430-сильным агрегатом V8. Проданное купе относится как раз к числу этих трех, чем и объясняется столь высокая цена. Причем эта машина — единственная, сохранившаяся в цвете Sunfire Yellow. Из-за редкости такие машины на аукционах даже называют «Святым Граалем» среди Корветов.
Фото: Mecum Auctions
Стало известно, на чём раньше ездили покупатели Chevrolet Corvette
Более того, подлинность автомобиля доказана всевозможными сертификатами и документами о проведенных восстановительных работах.
На стоимости желтого Corvette L88 сказалось и состояние, близкое к идеальному — с момента завершения реставрации, на которую ушло 10 лет, автомобиль проехал всего 550 километров.
Выставленный на продажу экземпляр стал самым дорогим лотом нынешних торгов, однако абсолютный рекорд ему побить не удалось.
В 2014 году другой L88 Coupe пустили с молотка за 3,85 миллиона долларов, в то время как за кабриолет той же модели в 2013 году заплатили 3,42 миллиона доллара в 2013 году. Эти два экземпляра считаются самыми дорогими «Корветами», которые когда-либо были проданы на аукционах.