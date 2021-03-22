За «Святой Грааль» среди Chevrolet Corvette заплатили 182 миллиона рублей

Выставленный на продажу экземпляр стал самым дорогим лотом нынешних торгов, однако абсолютный рекорд ему побить не удалось.

В 2014 году другой L88 Coupe пустили с молотка за 3,85 миллиона долларов, в то время как за кабриолет той же модели в 2013 году заплатили 3,42 миллиона доллара в 2013 году. Эти два экземпляра считаются самыми дорогими «Корветами», которые когда-либо были проданы на аукционах.