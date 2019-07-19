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11:28

Коллекцию из 36 «Корветов» разыграют в лотерею

Владелец спорткаров разных лет намерен от них избавиться

© Cotvette forum
Более трех десятков Chevrolet Corvette, выпущенных в период с 1953 по 1989 год, найдут новых владельцев при помощи лотереи. Ценность из них представляют лишь несколько самых ранних экземпляров, которые окрашены в редкие цвета.
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Коллекция включает 25 автомобилей с «автоматом» и 14 кабриолетов, которые находятся не в самом лучшем состоянии. Большинство из них покрыты толстым слоем пыли и не эксплуатировались на протяжении многих лет, а некоторые к тому же имеют видимые повреждения. Во многом поэтому нынешний владелец решил не вкладываться в их восстановление и раздать машины бесплатно, определив «счастливчиков» с помощью лотереи.

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Именно так с этими «Корветами» в 1989 году поступил музыкальный телеканал VH1, который разыграл автомобили между своими зрителями. Тогда вся коллекция досталась плотнику из Лонг-Айленда по имени Деннис Амодео. Позже он перепродал спорткары поп-художнику Питеру Максу, которого затем лишь изредка видели за рулем того или иного Corvette.

В 2014 году все 36 автомобилей оказались во владении семьи Хеллерсов, и те вспомнили о приеме, использованном VH1. Они объявили лотерею, которая уже началась и продлится до апреля 2020 года. Имена победителей объявят 15 мая в эфире телеканала History.

Источник: Hagerty
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