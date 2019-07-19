Коллекцию из 36 «Корветов» разыграют в лотерею

Коллекция включает 25 автомобилей с «автоматом» и 14 кабриолетов, которые находятся не в самом лучшем состоянии. Большинство из них покрыты толстым слоем пыли и не эксплуатировались на протяжении многих лет, а некоторые к тому же имеют видимые повреждения. Во многом поэтому нынешний владелец решил не вкладываться в их восстановление и раздать машины бесплатно, определив «счастливчиков» с помощью лотереи.