Chevrolet сделала спецверсию Corvette для фанатов гонок

Над обликом машин работали пилоты гоночной команды: Томми Мильнер, Оливер Гэвин, Ян Магнуссен и Антонио Гарсия. Их именами названы и стайлинг-пакеты, доступные для Grand Sport 1LT, 2LT и 3LT. Суперкары различаются дизайном экстерьера и оформлением салона, но у при этом все автомобили оснащены черными колесными дисками с красной окантовкой и красными тормозными суппортами.
Версия модели от Томми Мильнера окрашена в синий цвет и имеет серебристые полоски, а ее в салоне установлены сиденья с отделкой черной замшей или кожей, а также красные ремни безопасности.
Машина Оливера Гэвина — это темно-серый окрас с красной полосой по центру и интерьер, отделанный красной кожей.
Chevrolet Corvette в версии Jan Magnussen Edition предлагает белую окраску кузова и красные полосы. Интерьер такой же, как у суперкара Мильнера, но для 3LT предусмотрена красная прострочка сидений.
Желтое купе Antonio Garcia Edition получило интерьер в черном цвете с желтой прострочкой.
Все машины оборудованы расширенными колесными арками, 19-дюймовыми колесами, улучшенной системой охлаждения с дополнительными воздуховодами для тормозов, стабилизаторами и пружинами с другими настройками, электронноуправляемый дифференциал повышенного трения, а также селектором режимов движения, который меняет 12 параметров суперкара. Доступны карбон-керамические тормоза, проекционный дисплей и передняя камера.
Под капотом Chevrolet Corvette Drivers Series установлен 6,2-литровый V8 мощностью 466 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат».
В продаже машины серии Corvette Drivers Series появятся весной. Такие купе будут на 4995 долларов дороже обычного Grand Sport в комплектациях 1LT, 2LT и на 5995 долларов в комплектации 3LT.