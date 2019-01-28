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13:43

Chevrolet сделала спецверсию Corvette для фанатов гонок

Облик машин разработан совместно с пилотами команды Corvette Racing

Компания Chevrolet представила особую серию «Корвета» под названием Corvette Drivers Series, разработанную совместно с гоночной командой Corvette Racing и посвященную победам в чемпионате IMSA. В специальное издание вошли четыре версии двухдверки в модификации Grand Sport с уникальной раскраской и графикой.

Над обликом машин работали пилоты гоночной команды: Томми Мильнер, Оливер Гэвин, Ян Магнуссен и Антонио Гарсия. Их именами названы и стайлинг-пакеты, доступные для Grand Sport 1LT, 2LT и 3LT. Суперкары различаются дизайном экстерьера и оформлением салона, но у при этом все автомобили оснащены черными колесными дисками с красной окантовкой и красными тормозными суппортами.

Версия модели от Томми Мильнера окрашена в синий цвет и имеет серебристые полоски, а ее в салоне установлены сиденья с отделкой черной замшей или кожей, а также красные ремни безопасности.

Машина Оливера Гэвина — это темно-серый окрас с красной полосой по центру и интерьер, отделанный красной кожей.

Chevrolet Corvette в версии Jan Magnussen Edition предлагает белую окраску кузова и красные полосы. Интерьер такой же, как у суперкара Мильнера, но для 3LT предусмотрена красная прострочка сидений.

Желтое купе Antonio Garcia Edition получило интерьер в черном цвете с желтой прострочкой.

Все машины оборудованы расширенными колесными арками, 19-дюймовыми колесами, улучшенной системой охлаждения с дополнительными воздуховодами для тормозов, стабилизаторами и пружинами с другими настройками, электронноуправляемый дифференциал повышенного трения, а также селектором режимов движения, который меняет 12 параметров суперкара. Доступны карбон-керамические тормоза, проекционный дисплей и передняя камера.

Под капотом Chevrolet Corvette Drivers Series установлен 6,2-литровый V8 мощностью 466 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат».

В продаже машины серии Corvette Drivers Series появятся весной. Такие купе будут на 4995 долларов дороже обычного Grand Sport в комплектациях 1LT, 2LT и на 5995 долларов в комплектации 3LT.

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