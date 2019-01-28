Chevrolet сделала спецверсию Corvette для фанатов гонок

Над обликом машин работали пилоты гоночной команды: Томми Мильнер, Оливер Гэвин, Ян Магнуссен и Антонио Гарсия. Их именами названы и стайлинг-пакеты, доступные для Grand Sport 1LT, 2LT и 3LT. Суперкары различаются дизайном экстерьера и оформлением салона, но у при этом все автомобили оснащены черными колесными дисками с красной окантовкой и красными тормозными суппортами.

Версия модели от Томми Мильнера окрашена в синий цвет и имеет серебристые полоски, а ее в салоне установлены сиденья с отделкой черной замшей или кожей, а также красные ремни безопасности.