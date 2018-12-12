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11:19

Тюнер «Опелей» выпустит органиченную партию шутинг-брейков на базе Corvette

Машину покажут на женевском автосалоне в 2020 году

Фирма Bitter Automotive из немецкого Эннепеталя, специализирующаяся на доработке моделей Opel, выпустит небольшую серию шутинг-брейков на базе Chevrolet Corvette C7. Публичный дебют купе-универсала состоится в 2020 году на автосалоне в Женеве. Тираж выпуска не превысит 20 экземпляров.

О шутинг-брейке Corvette пока ничего не известно. Компания опубликовала только рендеры, на которых можно увидеть новые передние крылья с другими вентиляционными прорезями, измененные задние фонари и насадки на патрубки выхлопной системы. Возможно, в Bitter Automotive не обойдутся без доработок и технической начинки: модернизируют подвеску и увеличат отдачу двигателя.

Шутинг-брейк на базе Corvette предлагает и американский тюнер Callaway. Разработанный им стайлинг-пакет можно установить как для стоковых купе, так и тюнингованных спорткаров. Для этого используется отдельная кузовная панель из углепластика, которая монтируется на стандартные крепления крышки багажного отсека.

Callaway Corvette Aerowagen

Фирма Bitter, основанная Эрихом Биттером в 1973 году, стала известна благодаря запуску в производство модели Bitter CD. Этот трёхдверный хэтчбек стал товарной версией прототипа, показанного «Опелем» на автосалоне во Франкфурте в 1969 году. Руководство марки не поддержало идею запуска модели в серию, поэтому за дело взялся Биттер. Основой дизайна купе стал прототип работы Frua. Двигатель — 5,4-литровый V8 мощностью 230 сил, позаимствовали у Chevrolet. Всего было собрано 395 экземпляров.

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