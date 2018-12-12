Тюнер «Опелей» выпустит органиченную партию шутинг-брейков на базе Corvette

О шутинг-брейке Corvette пока ничего не известно. Компания опубликовала только рендеры, на которых можно увидеть новые передние крылья с другими вентиляционными прорезями, измененные задние фонари и насадки на патрубки выхлопной системы. Возможно, в Bitter Automotive не обойдутся без доработок и технической начинки: модернизируют подвеску и увеличат отдачу двигателя.