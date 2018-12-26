Видео: 700-сильный Corvette помог Деду Морозу доставить подарки

В начале видео мальчик пишет письмо Деду Морозу, который сразу после его получения останавливается где-то на трассе из-за сломанных саней. Помочь с доставкой подарка предлагает водитель 700-сильного Chevrolet Corvette Z06: он дрифтит по заснеженным дорогам и наконец привозит Деда Мороза к дому мальчика. Ролик заканчивается внезапным появлением под елкой игрушечного Corvette.
Видео: DragtimesInfo
Заводская версия Corvette Z06 — это 6,2-литровый V8 с приводным нагнетателем (659 сил и 881 Нм момента) под капотом. С места до «сотни» такое купе способно разгоняться за 3,4 секунды и достигать отметки 358 километров в час.