Новый Chevrolet Corvette сохранит имя Stingray

Первый в истории производителя Corvette Stingray был представлен в 1963 году — тогда на рынок вышло второе поколение спорткара. Приставка исчезла через 13 лет, но в 2014 году американцы решили возродить ее и с новым, восьмым поколением, она снова появится в линейке. Более мощные версии модели, среди которых может оказаться и гибридная, скорее всего сохранят нынешнюю схему наименований и получат приставки Z06 и ZR1, хотя есть вероятность появления альтернативного имени «Zora».
Официальный дебют новинки намечен на 18 июля. Пока что единственная подтвержденная информация — переход спорткара с переднемоторной на среднемоторную компоновку. Ожидается, что автомобиль получит модернизированный атмосферный агрегат V8, выдающий около 500 лошадиных сил.
По информации GM Authority, в моторной гамме появится и другой мотор — твин-турбо V8, который предназначен для топовых модификаций. Однако в рамках презентации компания не будет раскрывать данные об этом двигателе, поскольку речь пойдет только о базовой модели.
Недавно на аукционе Barrett-Jackson продали последний в истории переднемоторный Chevrolet Corvette. Автомобиль ушел с молотка за 2,7 миллиона долларов (чуть меньше 170 миллионов рублей по текущему курсу). Под капотом коллекционного авто стоял компрессорный 6.2 V8 отдачей 659 лошадиных сил.