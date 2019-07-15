Новый Chevrolet Corvette сохранит имя Stingray

Официальный дебют новинки намечен на 18 июля. Пока что единственная подтвержденная информация — переход спорткара с переднемоторной на среднемоторную компоновку. Ожидается, что автомобиль получит модернизированный атмосферный агрегат V8, выдающий около 500 лошадиных сил.

По информации GM Authority, в моторной гамме появится и другой мотор — твин-турбо V8, который предназначен для топовых модификаций. Однако в рамках презентации компания не будет раскрывать данные об этом двигателе, поскольку речь пойдет только о базовой модели.