Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
19:38

Новый Chevrolet Corvette сохранит имя Stingray

Производитель официально объявил имя спорткара восьмого поколения

На официальном сайте Chevrolet появилась новая информация о восьмом поколении спорткара Corvette — 18 июля модель дебютирует под именем Stingray. Эта приставка использовалась с 1963 по 1976 год, а после этого была возрождена в седьмом поколении.

Первый в истории производителя Corvette Stingray был представлен в 1963 году — тогда на рынок вышло второе поколение спорткара. Приставка исчезла через 13 лет, но в 2014 году американцы решили возродить ее и с новым, восьмым поколением, она снова появится в линейке. Более мощные версии модели, среди которых может оказаться и гибридная, скорее всего сохранят нынешнюю схему наименований и получат приставки Z06 и ZR1, хотя есть вероятность появления альтернативного имени «Zora».

Загрузка...

Официальный дебют новинки намечен на 18 июля. Пока что единственная подтвержденная информация — переход спорткара с переднемоторной на среднемоторную компоновку. Ожидается, что автомобиль получит модернизированный атмосферный агрегат V8, выдающий около 500 лошадиных сил.

По информации GM Authority, в моторной гамме появится и другой мотор — твин-турбо V8, который предназначен для топовых модификаций. Однако в рамках презентации компания не будет раскрывать данные об этом двигателе, поскольку речь пойдет только о базовой модели.

Недавно на аукционе Barrett-Jackson продали последний в истории переднемоторный Chevrolet Corvette. Автомобиль ушел с молотка за 2,7 миллиона долларов (чуть меньше 170 миллионов рублей по текущему курсу). Под капотом коллекционного авто стоял компрессорный 6.2 V8 отдачей 659 лошадиных сил.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...