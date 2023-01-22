Новый Corvette и два поколения GT-R свели в гонке по прямой

Доработанный Skyline GT-R R34 при массе 1560 килограммов имеет мощность свыше 1000 сил, которую сняли с 3,0-литрового турбомотора. И оперирует водитель такого спорткара механической коробкой передач. Гонка с такими участниками интересна сама по себе, а с учётом того, что у тюнингового GT-R во время заезда работали только пять из шести цилиндров, то сражение получилось ещё более занятным.