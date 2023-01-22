Новый Corvette и два поколения GT-R свели в гонке по прямой

Новый Corvette и два поколения GT-R свели в гонке по прямойДве модели — три генерации спорткаров
Авторы канала Throttle House устроили очередную гонку по прямой, но на сей раз в дрэг-рейсинге решили свести две модели — представляющие США и Японию соответственно суперкары Chevrolet Corvette Z06 и Nissan GT-R. При этом культовая двухдверка из Страны восходящего солнца в битве по прямой была представлена двумя поколениями модели — культовым R34 и актуальным R35 в исполнении Nismo. Причём самая возрастная машина ещё и с дополнительным тюнингом.
Среднемоторный Corvette Z06 актуального поколения оснащается 670-сильным атмосферным 5,5-литровым V8 с тягой 624 Нм. Весит такое купе 1561 килограмм, что больше, чем масса соперника. И это единственная машина в гонке с задним приводом.
GT-R R35 в версии Nismo оснащается 3,8-литровым турбомотором V6 в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Такое купе весит 1754 килограмма, что делает его самым тяжёлым в трио.
Доработанный Skyline GT-R R34 при массе 1560 килограммов имеет мощность свыше 1000 сил, которую сняли с 3,0-литрового турбомотора. И оперирует водитель такого спорткара механической коробкой передач. Гонка с такими участниками интересна сама по себе, а с учётом того, что у тюнингового GT-R во время заезда работали только пять из шести цилиндров, то сражение получилось ещё более занятным.