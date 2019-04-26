Уникальный шутинг-брейк Chevrolet Corvette выставили на продажу

По словам Брэдли, он хотел сделать автомобиль, который похож не на очередной кастом-проект, а на заводской прототип. Поэтому в конструкции шутинг-брейка он использовал преимущественно оригинальные запчасти. Задняя часть крыши изготовлена вокруг стального каркаса, установленного на шасси с помощью резиновых опор. Это позволяет конструкции «гулять» вместе с основным кузовом, как бы составляя с ним единое целое.