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10:52

Уникальный шутинг-брейк Chevrolet Corvette выставили на продажу

Внешний облик спорткара разработан дизайнером машинок Hot Wheels Гарри Брэдли

На онлайн-аукционе eBay продают Chevrolet Corvette в кузове шутинг-брейк, построенный в единственном экземпляре дизайнером машинок Hot Wheels Гарри Брэдли. В конструкции автомобиля использовались только оригинальные запчасти General Motors, хотя некоторые элементы изготовлены по индивидуальному проекту.

По словам Брэдли, он хотел сделать автомобиль, который похож не на очередной кастом-проект, а на заводской прототип. Поэтому в конструкции шутинг-брейка он использовал преимущественно оригинальные запчасти. Задняя часть крыши изготовлена вокруг стального каркаса, установленного на шасси с помощью резиновых опор. Это позволяет конструкции «гулять» вместе с основным кузовом, как бы составляя с ним единое целое.

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Боковое остекление «Корветта» сделано фирмой California Glass Bending из поликарбонатной смолы, наращенной секции — из закаленного стекла. За электронику и освещение отвечала калифорнийская Bud’s Garage: у шутинг-брейка задние фонари от Thunderbird 1971 года и шесть «джиэмовских» фар спереди. Каждая внешняя пара работает в режиме ближнего света, центральные включаются отдельно и светят дальним.

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Среди других доработок: установленные в стальном кожухе боковые декоративные выхлопные патрубки, топливный бак от Camaro, интерьер с отделкой винилом и тканью, оригинальными материалами Corvette, и уникальные 15-дюймовые колеса, сделанные специально для автомобиля фирмой Cragar Industries.

Под капотом шутинг-брейка установлен 5,7-литровый V8, совмещенный с четырехступенчатой механической коробкой передач. Мощность агрегата составляет около 205 лошадиных сил.

Пробег уникального Chevrolet Corvette — 137 тысяч километров. Цена — 18 999 долларов или 1 230 000 рублей по текущему курсу.

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