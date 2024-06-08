Chevrolet дал послушать рёв мотора экстремального Corvette ZR1

Тизер дал ещё несколько поводов для размышления

Chevrolet дал послушать рёв мотора экстремального суперкара Corvette ZR1. Американский суперкар Chevrolet Corvette нынешнего поколения C8 выпускается уже не первый год, а в 2024 году пришло время для выхода на рынок самой экстремальной модификации автомобиля, которой станет версия под названием ZR1. Показ ожидаемой новинки состоится летом 2024 года, а пока американская компания дразнит аудиторию различными тизерами — в новом, например, можно услышать звук мотора и увидеть намёки на будущую силовую установку модели.