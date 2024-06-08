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Опубликовано 08 июня 2024, 10:00
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Chevrolet дал послушать рёв мотора экстремального Corvette ZR1

Тизер дал ещё несколько поводов для размышления
Chevrolet дал послушать рёв мотора экстремального суперкара Corvette ZR1. Американский суперкар Chevrolet Corvette нынешнего поколения C8 выпускается уже не первый год, а в 2024 году пришло время для выхода на рынок самой экстремальной модификации автомобиля, которой станет версия под названием ZR1. Показ ожидаемой новинки состоится летом 2024 года, а пока американская компания дразнит аудиторию различными тизерами — в новом, например, можно услышать звук мотора и увидеть намёки на будущую силовую установку модели.
Chevrolet дал послушать рёв мотора экстремального Corvette ZR1
© Chevrolet
Александр Пономарёв

Первое, что становится понятно из тизера, это наличие турбомотора — характерный звук точно даёт понять, что под капотом появится наддувный V8. А спрятанная в видео «пасхалка» намекает на то, что модель получит 5,5-литровый атмосферный двигатель V8 с плоским коленвалом, установленный в нынешнем Z06.

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На это указывает появляющаяся в центре экрана примерно на 10-й секунде маленькая взлетающая ракета — та же самая, которую GM штампует на различных частях двигателя LT6 V8 Gemini от Z06.

Поскольку цветовая гамма ролика выдержана в синих тонах, это может быть отсылкой к электрификации модели по мотивам гибридной модификации E-Ray, которая впервые появилась в текущем поколении Corvette. Всё это пока лишь предположения, но что известно точно, так это наличие у новинки развитого аэродинамического обвеса с массивным стационарным антикрылом. Все детали станут известны ближе к премьере ZR1, которая намечена на лето 2024 года.