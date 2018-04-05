Новая версия «Корвета» дебютирует до конца текущего года

Пульс

Дилерам Chevrolet показали «выглядящий среднемоторным» Corvette

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5 апреля 2018

Компания Chevrolet провела дилерскую конференцию в Лас-Вегасе, в рамках которой показала продавцам пару изображений суперкара Corvette следующего поколения. Один из участников мероприятия заявил, что новинка «определенно выглядит среднемоторной». Об этом он написан на Corvette Forum.

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Выбираем величайший американский суперкар всех времен

Никаких технических деталей о суперкаре пока нет. Автор сообщения написал лишь, что некоторые элементы передней части кузова новинки похожи на детали ZR1-версии «Корвета» текущего поколения.

Он отметил также, что официальный дебют среднемоторной модификации Chevrolet Corvette состоится в конце текущего года.

Ранее в интернете неоднократно появлялись фотографии тестовых прототипов «Корвета» со среднемоторной компоновкой. В частности, несколько экземпляров видели у ресторана быстрого питания, а кузовные элементы модели фотографировали прямо на заводе.

Предполагается, что Chevrolet Corvette нового поколения получит доработанную версию мотора V8 предшественника, отдача которого составит 450-500 лошадиных сил. Ожидается также, что агрегат будет работать вместе с роботизированной коробкой передач.

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Фото: Chevrolet Corvette ZR1
Теги:
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