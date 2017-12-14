Chevrolet Corvette оснастят обучающим автопилотом для трека

Концерн General Motors планирует в будущем оснастить суперкар Chevrolet Corvette системами автономного управления, например, специальной функцией, обучающей езде по гоночному треку. Тем не менее, модель, как говорят, в компании станет последней в линейке производителя, для которая будут рассматривать автопилот. Об этом в интервью изданию GM Authority сообщил главный инженер проекта Corvette Тадж Джатчер.

По словам Джатчера, на спорткаре нет даже адаптивного круиз-контроля, потому что для этого пришлось бы пересматривать направления воздушных потоков и жертвовать общей сбалансированностью машины. Однако он не исключает, что наработки в области беспилотников можно использовать для создания виртуального помощника.

Предполагается, что такая система будет ассистировать водителю на гоночном треке: подсказывать правильную траекторию, помогать при неизбежном выходе с трассы или работать в демонстрационном, беспилотном режиме. Приблизительные сроки появления такой технологии на машинах марки пока неизвестны.

Похожий трековый режим автопилота также разрабатывает компания Porsche.

Ранее компания Chevrolet представила самую мощную модификацию дорожного «Корвета» – ZR1 нового поколения. Спорткар оснастили 6,2-литровый компрессорной «восьмеркой» мощностью 765 лошадиных сил, которая работает в паре с семиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.