Cosworth выпустил руль для симрейсинга

Это первый подобный продукт компании

Виртуальные гонки набирают обороты и уже сейчас в разных «дисциплинах» проводятся национальные и даже мировые чемпионаты, в которых участвуют киберспортсмены. Для профессиональных симрейсеров и обычных поклонников производители компьютерных аксессуаров создают рули и педали, а сейчас подобными продуктами занялись и автопроизводители, и разработчики гоночных моторов. К числу последних относится Cosworth, который представил свой руль. Премьера нового продукта состоялась на выставке Autosport International в британском Бирмингеме.