Cosworth выпустил руль для симрейсинга

Cosworth выпустил руль для симрейсингаЭто первый подобный продукт компании
Виртуальные гонки набирают обороты и уже сейчас в разных «дисциплинах» проводятся национальные и даже мировые чемпионаты, в которых участвуют киберспортсмены. Для профессиональных симрейсеров и обычных поклонников производители компьютерных аксессуаров создают рули и педали, а сейчас подобными продуктами занялись и автопроизводители, и разработчики гоночных моторов. К числу последних относится Cosworth, который представил свой руль. Премьера нового продукта состоялась на выставке Autosport International в британском Бирмингеме.
Партнёром Cosworth по новому проекту стала бельгийская компания SIMTAG — производитель компьютерных аксессуаров помог легендарной инжиниринговой фирме сделать первый в её истории руль для киберспорта. Модель, получившая название CCW MkII Pro Sim, стилизована под настоящий руль CCW MkII, более известный по использованию в гоночной серии IndyCar.
Корпус выполнен из углепластика, а в распоряжении симрейсера будут 10 кнопочных переключателей с резиновыми накладками, четыре 12-позиционных поворотных переключателя и два 12-позиционных поворотных переключателя, а также 4,3-дюймовый дисплей и 10 светодиодов, которые напоминают о необходимости переключать передачи.
«Это исторический момент для Cosworth — это наш самый первый продукт для симуляторов, в котором использован наш многолетний опыт в области электроники для автоспорта. У симрейсеров появилась возможность иметь дома настоящий руль Cosworth с функциональностью, повторяющей гоночный CCW Mk2, для своих любимых игр», — заявил управляющий директор Cosworth Electronics Стефан Балковец. Стоимость и сроки появления руля Coswoth SIMTAG CCW MkII Pro Sim в продаже пока не названы.