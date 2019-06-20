Неудачная неделя одного богача: банкротство и сгоревший Lamborghini Countach

Полиция все еще выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, суперкар с номером «1 57UNT» загорелся после ДТП. Выяснилась и еще одна подробность — оказывается, Countach вообще не должен был оказаться на трассе, так как его регистрация истекла еще в марте 2016 года. Возможно поэтому водитель бросил машину догорать на дороге и скрылся с места происшествия. Судя по описанию очевидцев, за рулем был не Стант, а темнокожий гражданин с ярко-зелеными волосами.
Сам миллиардер аварию со своим Lamborghini Countach пока не прокомментировал. Незадолго до происшествия британские СМИ писали о том, что Джеймс Стант обанкротился, а его долг перед кредиторами оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов.
О Станте известно, что с 2011 по 2017 год он был женат на Петре Экклстоун, и тогда в его гараже насчитывалось более 200 роскошных автомобилей общей стоимостью около 400 млн фунтов стерлингов. В 2017 году, во время развода с Петрой, папарацци сфотографировали кавалькаду автомобилей Станта, выезжающую из особняка в Челси. Тогда в объективы камер попали Lamborghini Aventador и Huracan, Rolls-Royce Phantom и тюнингованный Range Rover.