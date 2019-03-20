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11:34

Видео: Lamborghini Countach против Ferrari Testarossa

Ведущие шоу The Grand Tour организовали дрэг-гонку между легендарными суперкарами

Ведущие шоу The Grand Tour, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд, организовали дрэг-гонку между двумя легендарными суперкарами — представителем 70-х Lamborghini Countach и рожденным в 80-е годы прошлого столетия Ferrari Testarossa. Заезд состоялся на бывшем аэродроме RAF в Роутоне, недалеко от Суиндона.

Среднемоторный Lamborghini Countach с клинообразным дизайном Bertone сначала оснащался 3,9-литровым V12 с отдачей 375 лошадиных сил и 361 Нм крутящего момента (5,4 секунды до «сотни»). Более поздняя версия LP5000 QV с кузовными панелями из кевлара комлектовалась 5.2 V12 с электронной системой впрыска или шестью карбюраторами Weber. Первый вариант выдавал 420 сил, второй — 455 сил и 500 Нм момента (4,8 секунды до «сотни»). Самая мощная версия Countach — это экспериментальный LP500 Turbo S. Такой автомобиль оснащался 4,8-литровым двигателем с двумя турбонагнеталями. Мощность — 746 сил и 876 Нм момента.

Видео: The Grand Tour

Ferrari Testarossa приводил в движение V12 объемом 4,9 литра, совмещенный с пятиступенчатой механической коробкой передач. Он выдавал 390 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» суперкар разгонялся за 5,3 секунды и мог достигать 290 километров в час. Модификация 512 TR (434 силы и 491 Нм момента) разменивала первую «сотню» через 4,8 секунды.

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