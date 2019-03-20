Видео: Lamborghini Countach против Ferrari Testarossa

Среднемоторный Lamborghini Countach с клинообразным дизайном Bertone сначала оснащался 3,9-литровым V12 с отдачей 375 лошадиных сил и 361 Нм крутящего момента (5,4 секунды до «сотни»). Более поздняя версия LP5000 QV с кузовными панелями из кевлара комлектовалась 5.2 V12 с электронной системой впрыска или шестью карбюраторами Weber. Первый вариант выдавал 420 сил, второй — 455 сил и 500 Нм момента (4,8 секунды до «сотни»). Самая мощная версия Countach — это экспериментальный LP500 Turbo S. Такой автомобиль оснащался 4,8-литровым двигателем с двумя турбонагнеталями. Мощность — 746 сил и 876 Нм момента.