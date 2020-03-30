В Москве задержали Lada службы «борьбы с коронавирусом»

Весь кузов был покрыт надписями «COVID-19 Control» и «отдел по борьбе с коронавирусом». Таких инстанций не существует ни в Москве, ни в каком другом регионе России.

Как пишет телеграм-канал Mash, за рулем сидел 25-летний мужчина. Документы, которые он предъявил полицейским, оказались в статусе утраченных. По итогу на водителя завели сразу семь административных дел.