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13:41

В Москве задержали Lada службы «борьбы с коронавирусом»

Автомобиль был оклеен под машину оперативных служб

Анастасия Дубина
Московские полицейские задержали автомобиль Lada, который был оклеен под машину оперативных служб. На кузове были расположены наклейки с названием несуществующей службы по борьбе с коронавирусом.

Весь кузов был покрыт надписями «COVID-19 Control» и «отдел по борьбе с коронавирусом». Таких инстанций не существует ни в Москве, ни в каком другом регионе России.

Как пишет телеграм-канал Mash, за рулем сидел 25-летний мужчина. Документы, которые он предъявил полицейским, оказались в статусе утраченных. По итогу на водителя завели сразу семь административных дел.

Видео Mash

По состоянию на 30 марта в Москве зарегистрировано 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего же в столичном регионе зафиксировано 1226 заболевших.

Источник: Mash