Американец сделал себе автомобильные номера с названием коронавируса

Америка — почти единственная страна в мире, где каждый автовладелец может заказать индивидуальную комбинацию цифр и букв для номерного знака. Единственное условие — табличка не должна быть оскорбительной или вульгарной.

Идея получить такой номер пришла к мужчине спонтанно — они просто сидели в баре с друзьями и обсуждали коронавирус. В ходе разговора мужчина решил, что было бы забавно попробовать получить в автоинспекции номера для своего автомобиля с названием вируса.