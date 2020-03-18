Американец сделал себе автомобильные номера с названием коронавируса

Америка — почти единственная страна в мире, где каждый автовладелец может заказать индивидуальную комбинацию цифр и букв для номерного знака. Единственное условие — табличка не должна быть оскорбительной или вульгарной.
Идея получить такой номер пришла к мужчине спонтанно — они просто сидели в баре с друзьями и обсуждали коронавирус. В ходе разговора мужчина решил, что было бы забавно попробовать получить в автоинспекции номера для своего автомобиля с названием вируса.
Уже следующим утром от поехал в транспортное бюро штата Огайо. Полицейские сквозь смех предупредили, что скорее всего такую табличку отклонят, однако этого не произошло. Пока что мужчина получил только бумажные временные номера, но скоро ему выдадут и постоянные.
В конце февраля другой американец через суд получил 150 тысяч долларов (по текущему курсу это составляет 11 669 265 рублей) за то, что Департамент транспорта отказался выдать ему номерную табличку с текстом IM GOD («я Бог»). 80-летний мужчина потратил четыре года на судебный процесс, однако в итоге добился своего и получил долгожданную табличку.
Источник: Carscoops