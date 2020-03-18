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12:33

Американец сделал себе автомобильные номера с названием коронавируса

Теперь он ездит на старом Ford Mustang с табличкой COV1D19

Анастасия Дубина
Житель американского штата Огайо получил для своего автомобиля временные номера, на которых написано название коронавируса, который сейчас распространяется по миру. Теперь на его стареньком Ford Mustang 1986 года красуется табличка COV1D19.

Америка — почти единственная страна в мире, где каждый автовладелец может заказать индивидуальную комбинацию цифр и букв для номерного знака. Единственное условие — табличка не должна быть оскорбительной или вульгарной.

Идея получить такой номер пришла к мужчине спонтанно — они просто сидели в баре с друзьями и обсуждали коронавирус. В ходе разговора мужчина решил, что было бы забавно попробовать получить в автоинспекции номера для своего автомобиля с названием вируса.

Уже следующим утром от поехал в транспортное бюро штата Огайо. Полицейские сквозь смех предупредили, что скорее всего такую табличку отклонят, однако этого не произошло. Пока что мужчина получил только бумажные временные номера, но скоро ему выдадут и постоянные.

В конце февраля другой американец через суд получил 150 тысяч долларов (по текущему курсу это составляет 11 669 265 рублей) за то, что Департамент транспорта отказался выдать ему номерную табличку с текстом IM GOD («я Бог»). 80-летний мужчина потратил четыре года на судебный процесс, однако в итоге добился своего и получил долгожданную табличку.

Источник: Carscoops