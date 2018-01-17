Ферстаппен и Риккардо устроили гонку на Razor Crazy Cart

Пульс

Видео: пилоты Формулы-1 гоняют на миникартах по штаб-квартире Red Bull

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17 января 2018

Команда Формулы-1 Red Bull опубликовала видео, в котором ее пилоты Макс Ферстаппен и Дэниэл Риккардо гоняют на картах по штаб-квартире конюшни в Милтон-Кинс. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

Пилоты ездили по штаб-квартире команды Формулы-1 на электрических картах Razor Crazy Cart. Сами карты выкрашены в фирменные цвета коллектива.

В прошлом году команда опубликовала ролик, в котором Ферстаппен и Риккардо соревнуются друг с другом в гонке на суперкарах Aston Martin, к которым были прикреплены дома на колесах. Прицепы после заезда были полностью уничтожены.

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