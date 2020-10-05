Видео: гоночный автомобиль прошёл поворот на задних колёсах и взлетел

В ролике, опубликованном каналом TNT Video, видно, как автомобиль Диего Дегаспери отрывается от земли и теряет управление. Прототип проезжает поворот на задних колесах, ударяется об отбойник и возвращается обратно на трассу. Небольшая оплошность могла бы стоить итальянцу машины, но всё обошлось, и Дегаспери даже закончил гонку на четвертом месте в общем зачете.