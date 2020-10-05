Видео: гоночный автомобиль прошёл поворот на задних колёсах и взлетел

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Итальянский гонщик Диего Дегаспери эффектно прошел один из поворотов во время соревнований по скоростному подъёму на холм Cividale-Castelmonte. Его прототип Osella FA30 взлетел, оторвавшись передними колесами от земли, сбил камеру, закрепленную на отбойнике, но всё же смог вернуться на трассу.
В ролике, опубликованном каналом TNT Video, видно, как автомобиль Диего Дегаспери отрывается от земли и теряет управление. Прототип проезжает поворот на задних колесах, ударяется об отбойник и возвращается обратно на трассу. Небольшая оплошность могла бы стоить итальянцу машины, но всё обошлось, и Дегаспери даже закончил гонку на четвертом месте в общем зачете.
Прототип Osella FA30 — это углепластиковый монокок, внешние панели из стеклопластика, подвеска на двойных поперечных рычагах с толкателями спереди и сзади и огромное двухметровое антикрыло на алюминиевых кронштейнах. В движение машину приводит мотор V8 Zytek объемом три литра и мощность более 450 лошадиных сил, совмещенный с шестиступенчатой «секвенталкой» Sadev.