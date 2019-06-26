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18:31

Водитель разогнался на Крымском мосту до 243 километров в час

Автомобилист превысил установленный лимит скорости в 2,5 раза

В эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали про лихача, который установил рекорд превышения скорости на мосту через Керченский пролив. При действующем на дороге ограничении в 90 километров в час он разогнался до 243 километров в час.

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По словам начальника Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрия Леонтьева, «человек очень сильно спешил в Крым». В результате превышение скорости зафиксировали комплексы, которых на мосту насчитывается 10 штук.

16 мая Крымскому мосту исполнился один год. Именно в этот день 2018 года было открыто движение легкового транспорта по новой дороге, а с октября начали пускать и грузовики. По состоянию на 15 мая текущего года мостом воспользовались 5 миллионов автомобилей, в том числе почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. Эксперты подсчитали, что водители, воспользовавшиеся мостом место переправы, за этот срок сэкономили более 16 миллиардов рублей.

Одним из наиболее распространенных нарушений на Крымском мосту в первые несколько месяцев после открытия стало несоблюдение правил остановки. На протяжении всего 19-километрового моста запрещена остановка и стоянка, однако водители в нарушение правил парковались под аркой, чтобы сделать памятную фотографию.

Источник: радиостанция «Спутник в Крыму»
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