Водитель разогнался на Крымском мосту до 243 километров в час

По словам начальника Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрия Леонтьева, «человек очень сильно спешил в Крым». В результате превышение скорости зафиксировали комплексы, которых на мосту насчитывается 10 штук.

16 мая Крымскому мосту исполнился один год. Именно в этот день 2018 года было открыто движение легкового транспорта по новой дороге, а с октября начали пускать и грузовики. По состоянию на 15 мая текущего года мостом воспользовались 5 миллионов автомобилей, в том числе почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. Эксперты подсчитали, что водители, воспользовавшиеся мостом место переправы, за этот срок сэкономили более 16 миллиардов рублей.