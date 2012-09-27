Audi оснастила свой самый маленький кроссовер съемной крышей

В состав гибридной силовой установки прототипа входит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор, развивающий 130 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента, два электродвигателя и комплект литий-ионных батарей емкостью 17,4 киловатт-часа, которые обеспечивают запас хода в 86 километров. Первый электромотор мощностью 58 лошадиных сил работает в основном только в качестве генератора и стартера. Второй двигатель (116 лошадиных сил) обеспечивает автомобилю электрическую тягу в скоростном диапазоне от 0 до 55 километров в час.

После 55 километров в час кроссовер начинает двигаться за счет ДВС и первого электромотора, а по достижении 130 километров в час бензиновый двигатель становится основным силовым агрегатом. По необходимости меньший электромотор также может быть активирован и на скорости свыше 130 километров в час.