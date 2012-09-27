Audi оснастила свой самый маленький кроссовер съемной крышей

Audi оснастила свой самый маленький кроссовер съемной крышейНовинка является предвестником модели Q2
Габаритная длина кроссовера составляет 4,21 метра, ширина — 1,88 метра, высота — 1,51 метра, а колесная база равна 2,56 метра. Кузов концепт-кара выполнен из алюминия и полимеров, усиленных стекловолокном и карбоном. Общая масса автомобиля с учетом литий-ионных батарей составляет 1490 килограмм. Новинка также получила багажник, который представляет из себя отдельный блок на электроприводе, способный выдвигаться на 40 сантиметров. Кроме того, пассажиры имеют доступ к пространству под багажником, в которое можно сложить пачкающиеся вещи.
В состав гибридной силовой установки прототипа входит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор, развивающий 130 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента, два электродвигателя и комплект литий-ионных батарей емкостью 17,4 киловатт-часа, которые обеспечивают запас хода в 86 километров. Первый электромотор мощностью 58 лошадиных сил работает в основном только в качестве генератора и стартера. Второй двигатель (116 лошадиных сил) обеспечивает автомобилю электрическую тягу в скоростном диапазоне от 0 до 55 километров в час.
После 55 километров в час кроссовер начинает двигаться за счет ДВС и первого электромотора, а по достижении 130 километров в час бензиновый двигатель становится основным силовым агрегатом. По необходимости меньший электромотор также может быть активирован и на скорости свыше 130 километров в час.
Водитель может выбрать один из двух режимов работы силовой установки — "cruise" и "race". Первый из них рассчитан на размеренный стиль езды и при движении в нем приоритет отдается электрической тяге, однако при необходимости в работу сможет включаться и ДВС. До "сотни" вседорожник способен ускоряться за 8,6 секунды (на электротяге — за 9,8 секунды). Максимальная скорость — 182 километра в час. Средний расход топлива — 1,1 литра на сто километров пробега.
Спортивные кресла водителя и переднего пассажира выполнены из полимера со вставками из карбона. Пассажиры Crosslane Coupe получат доступ к интернету и социальным сетям через систему Audi connect.
Как сообщалось ранее, серийный вариант Crosslane Coupе — Q2 — получит более практичное пятидверное исполнение. Окончательное решение о том, какой именно кузов достанется кроссоверу компания Audi примет к концу этого года.
Предполагается, что товарный вариант этого кроссовера можно будет заказать в модификациях с передним или полным приводом. В гамму моторов войдут агрегаты мощностью от 120 до 180 лошадиных сил, а среди трансмиссий появятся шестиступенчатая механическая коробка передач и семидиапазонный «робот» S tronic.