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17:51

Артемий Лебедев представил дизайн московских перекрестков

Задумка дизайнера подверглась жесткой критике

© www.artlebedev.ru
Студия Артемия Лебедева раскрыла свою новейшую разработку: дизайн перекрестков в столице. Она включает диагональную разметку, Г-образные опоры знаков, «еще не квадратные, но уже и не круглые» светофоры и навигацию, нанесенную непосредственно на дорожное полотно. В Фонде городских проектов дизайн раскритиковали.

В студии заявили, что «в Москве появятся хорошие перекрестки: с изящными опорами и новыми светофорами». По словам авторов, они будут «понятнее, безопаснее и красивее». В числе особенностей – квадратная форма секций светофоров с закругленными углами, использование черного металла при изготовлении опор, а последние в свою очередь выполнены в виде буквы «Г». Кроме того, на рендерах изображены диагональные наземные пешеходные переходы, однако они нанесены не на всю поверхность асфальта, а лишь у тротуаров. На зебре также можно заметить указатели «к метро».

www.artlebedev.ru

На публикацию студии Лебедева обратила внимание Дарья Беседина из фонда Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца. В своем микроблоге она по пунктам раскритиковала дизайн перекрестков и окрестила их «убийцами». Заборы, по ее мнению, несут угрозу безопасности пешеходов, так как при ДТП они «разлетятся на куски, которые могут убить».

«Перед нами типичный российский перекресток-убийца с широченными пересечениями, большими радиусами и оттянутыми переходами, написала Беседина. – Через такие перекрестки удобно ''пролетать'' на большой скорости». По словам урбанистки, проезжую часть необходимо «сузить».

Критика затронула и опоры, на которых «налеплены» знаки, светофоры и информационные табло, которые отвлекают водителей. Еще один пункт посвящен разметке с навигацией, которую «не будет видно полгода из-за снега, а также из-за дождя». «Очень быстро от буковок мало что останется», подчеркнула Беседина. Лишь одна деталь в дизайне Лебедева удостоилась ее похвалы – это подсветка переходов.

Источник: студия Артемия Лебедева