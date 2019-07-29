Артемий Лебедев представил дизайн московских перекрестков

«Перед нами типичный российский перекресток-убийца с широченными пересечениями, большими радиусами и оттянутыми переходами, – написала Беседина. – Через такие перекрестки удобно ''пролетать'' на большой скорости». По словам урбанистки, проезжую часть необходимо «сузить».

Критика затронула и опоры, на которых «налеплены» знаки, светофоры и информационные табло, которые отвлекают водителей. Еще один пункт посвящен разметке с навигацией, которую «не будет видно полгода из-за снега, а также из-за дождя». «Очень быстро от буковок мало что останется», – подчеркнула Беседина. Лишь одна деталь в дизайне Лебедева удостоилась ее похвалы – это подсветка переходов.