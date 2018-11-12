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19:00

Chevrolet Cruze «раскачали» до 300 сил

Представлена «горячая» версия хэтчбека с индексом SS

Бразильское подразделение компании Chevrolet представило на автосалоне в Сан-Паулу «горячий» хэтчбек Cruze SS. Мощность его турбомотора довели до 300 лошадиных сил.

Двигатель объемом 1,4 литра получил турбокомпрессор увеличенной производительности, оригинальный воздушный фильтр и металлические впускные трубопроводы. За счет этого мощность двигателя выросла почти вдвое — со 153 до 300 лошадиных сил. При этом коробка передач осталась штатной – шестиступенчатый «автомат».

Внешние изменения минимальные: бамперы оставлены штатные, но все хромированные элементы (окантовки решеток и боковых окон) заменены лаково-черными деталями. Кроме того, хэтчбек получил симпатичные декоративные пороги и едва заметную черную накладку на спойлере пятой двери. В подвеске установлены укороченные пружины, что немного уменьшило дорожный просвет; колеса — 20-дюймовые, с низкопрофильной резиной.

В салоне ярко-красного хэтчбека, стоявшего на стенде Chevrolet, смонтированы спортивные кресла с высокой спинкой и четырехточечные ремни безопасности Sparco. Других изменений в интерьере нет: даже руль и селектор «автомата» остались без изменений.

Судя по всему, в нынешнем своем виде Cruze SS — это лишь шоу-кар. И все же нельзя исключать возможности появления в будущем «подогретой» версии хэтчбека Cruze — пусть и с двигателем меньшей мощности.

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