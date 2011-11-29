Honda решилась на выпуск "заряженного" гибрида

Отделение компании Honda в Великобритании официально подтвердило свои планы по началу продаж «заряженной» версии гибрида CR-Z, подготовленной придворным тюнинговым ателье Mugen. Премьера прототипа этого автомобиля состоялась в июле текущего года на Фестивале скорости в Гудвуде, при этом тогда производитель отрицал возможность серийного производства подобной машины.

«Заряженный» хэтчбек Honda CR-Z — iCF Mugen — получил форсированный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Его мощность за счет установки механического нагнетателя, модернизированной впускной системы и перепрограммирования блока управлением мотором возросла со 113 до 175 лошадиных сил. Помимо этого агрегата, в состав гибридной силовой установки также входит небольшой электромотор и комплект литий-ионных аккумуляторов.

По словам представителей ателье, с нуля до 100 км/ч такой автомобиль сможет ускоряться за 6,1 секунды, что на три секунды быстрее стандартного Honda CR-Z. Максимальная скорость «заряженной» версии составит 209 километров в час. Как отметили в Mugen, специалисты все еще занимаются доводкой машины, поэтому эти показатели не являются окончательными.

У британских дилеров новинка появится весной следующего года. Цены на машину будут начинаться от 24 тысяч фунтов стерлингов (около 27,9 тысячи евро).