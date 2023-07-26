В России появится новый кроссовер Changan CS75 Plus

Официальную дату премьеры китайский бренд пока не называет

Компания Changan анонсировала новое поколение кроссовера CS75 Plus для России . Автомобиль впервые пополнил модельный ряд марки десять лет назад. С тех пор он стал одной из самых популярных машин в линейке бренда. Новая версия кроссовера станет 14 моделью компании. Новинка получит переработанный дизайн кузова, другой интерьер, множество водительских ассистентов и турбированный мотор. Подробности комплектаций компания раскроет ближе началу продаж.