В России появится новый кроссовер Changan CS75 Plus

В России появится новый кроссовер Changan CS75 PlusОфициальную дату премьеры китайский бренд пока не называет
Компания Changan анонсировала новое поколение кроссовера CS75 Plus для России . Автомобиль впервые пополнил модельный ряд марки десять лет назад. С тех пор он стал одной из самых популярных машин в линейке бренда. Новая версия кроссовера станет 14 моделью компании. Новинка получит переработанный дизайн кузова, другой интерьер, множество водительских ассистентов и турбированный мотор. Подробности комплектаций компания раскроет ближе началу продаж.
Визуально 4700-миллиметровый Changan CS75 Plus будет отличаться объемной решеткой радиатора, узкой светодиодной оптикой и плавными линиями кузова. Для кроссовера будут доступны современные водительские ассистенты, а также активные системы безопасности.
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В движение переднеприводную модель будет приводить полуторалитровый турбодвигатель мощностью 178 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает шестиступенчатый «автомат» Aisin. Максимальная скорость кроссовера составит 196 километров в час.
Подробности комплектация, а также стоимость CS75 Plus китайский бренд раскроет позже.
В середине июля в России появился в продаже седан Changan Lamore. Китайскую новинку оценили минимум в два миллиона рублей.