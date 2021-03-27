Моторы для Cadillac CT5-V Blackwing будут собирать вручную

Как сообщает издание GM Authority, все двигатели семейства LT4 для недавно представленного экстремального седана Cadillac CT5-V Blackwing будут собираться на предприятии в городе Боулинг-Грин в штате Кентукки исключительно вручную — за сборку каждого экземпляра 6,2-литрового 677-сильного «компрессорного» мотора V8 будет отвечать один механик. Его имя и фамилия будут нанесены на специальную табличку, которая украсит крышку приводного нагнетателя — как на двигателях V8 от Mercedes-AMG. Таким образом Cadillac решил подчеркнул эксклюзивность самого мощного в истории американской марки автомобиля.
Мотор для CT5-V Blackwing оснащён приводным нагнетателем Eaton, титановыми впускными клапанами и системой смазки, не допускающей обратного оттока масла при активной езде. По умолчанию с мотором предлагается шестиступенчатая «механика» Tremec с функцией No-Lift Shift, позволяющей не снимать ногу с педали газа при смене передач. Десятиступенчатый автомат с гоночным режимом работы Dynamic Performance Mode, который автоматически включается при превышении пороговых значений перегрузок, предлагается в качестве опции. За доплату можно установить карбон-керамические тормоза.