1015-сильный суперседан Cadillac CT5-V Blackwing бросил вызов Lamborghini Aventador SVJ

Гонку устроили тюнеры из Hennessey Performance

Мощный седан Cadillac CT5-V Blackwing бросил вызов Lamborghini Aventador SVJ. Компания Hennessey Performance, которая славится своими мощными автомобилями на базе моделей американских марок, устроила очередную дрэг-гонку двух моделей. В соперники стандартному суперкару Lamborghini Aventador SVJ тюнеры из Техаса выбрали Cadillac CT5-V Blackwing, оснащённый масштабным пакетом доработок собственной разработки и превращённый в 1015-сильный суперседан под названием Hennessey CT5-V Blackwing H1000.