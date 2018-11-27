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16:10

Cadillac прекратит производство флагманского седана CT6

Концерн GM закрывает пять заводов в США и Канаде

В рамках глобальной реструктуризации концерн General Motors закроет пять заводов на территории США и Канады, а также сократит 15 процентов персонала. Кроме того, компания снимет с производства ряд моделей, в том числе Cadillac CT6, который собирали на предприятии Detroit-Hamtramck.

Руководство General Motors остановит производство Cadillac CT6 на американском заводе 1 июня следующего года. Выпускать и продавать седан планируется только в Китае. На североамериканском рынке модель будет доступна до конца 2019-го в виде «прощальной» версии CT6-V с новой твин-турбо «восьмеркой» Blackwing.

Оптимизация модельного ряда, 15-процентное сокращение персонала и закрытие заводов позволит снизить издержки General Motors на 4,5 миллиарда долларов.

Cadillac CT6-V

Первый агрегат V8 с двумя турбинами в истории Cadillac оснащен перепускным клапаном с электронным управлением, двойными интеркулерами, системой отключения части цилиндров и системой смазки с электронасосом. Отдача двигателя составляет 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. На CT6-V мотор совмещен с 10-диапазонным «автоматом» и полным приводом.

Помимо CT6, в США прекратится производство гибрида Chevrolet Volt, седанов Buick LaCross и Chevrolet Impala. Кроме того, с конвейера снимут Cadillac XTS, Chevrolet Cruze и пикапы Silverato/Sierra предыдущего поколения.

Источник: Jalopnik
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