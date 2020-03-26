Детали для гоночного Cupra Leon напечатают на 3D-принтере

Комплектующие, напечатанные на 3D-принтере, имеют ряд преимуществ перед деталями, изготовленными традиционными методами. Например, можно за короткое время напечатать много элементов и в процессе менять их конфигурацию. Печать занимает около 20 часов, при этом одновременно можно изготовить три комплекта зеркал разного дизайна. Их испытания проводятся в аэродинамической трубе, где выбирают наилучшую конфигурацию с точки зрения аэродинамики.