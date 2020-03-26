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13:25

Детали для гоночного Cupra Leon напечатают на 3D-принтере

Таким методом изготовят боковые зеркала и воздуховоды на капоте и по бокам кузова

© Cupra
Лиза Будрина
Компания Cupra, суббренд испанского Seat, разработала для своего нового гоночного автомобиля Leon Competicion детали, изготовленные на 3D-принтере HP Jet Fusion 5200. В частности, трековая модель получила напечатанные боковые зеркала и воздуховоды.

Комплектующие, напечатанные на 3D-принтере, имеют ряд преимуществ перед деталями, изготовленными традиционными методами. Например, можно за короткое время напечатать много элементов и в процессе менять их конфигурацию. Печать занимает около 20 часов, при этом одновременно можно изготовить три комплекта зеркал разного дизайна. Их испытания проводятся в аэродинамической трубе, где выбирают наилучшую конфигурацию с точки зрения аэродинамики.

Спорткар оснащен мотором 2.0 TFSI мощностью 340 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента, который сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой Hewland. С такой установкой автомобиль набирает первую «сотню» за 4,5 секунды, а маскимальная скорость составляет 260 километров в час.

Помимо трековой версии Leon Competicion в арсенале бренда есть электрический Cupra e-Racer. В движение его приводит установка, в состав которой входят четыре электромотора суммарной мощностью 680 сил и 960 Нм момента. До 100 километров в час электрокар разгоняется за 3,2 секунды.

Стандартный Seat Leon, на базе которого разработаны модели Cupra, построен на платформе MQB, которая также лежит в основе восьмого поколения Volkswagen Golf. На российском рынке испанский бренд не представлен.

Источник: Seat