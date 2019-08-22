Cupra раскрыла интерьер первого электрокара

На изображении можно рассмотреть цифровую приборную панель, многофункциональное спортивное рулевое колесо, обтянутое алькантарой, и с подсвечивающимся логотипом Cupra посередине. В отделке присутствуют вставки медного цвета на дверных картах и элементы из углеродного волокна: например, из него выполнены корпуса боковых зеркал и верхняя часть двери.
Производитель описывает новинку как «четырехдверный кроссовер с купеобразным кузовом». В Cupra обещают показать шоу-кар, который получит «эмоциональный дизайн» и «передовые технологии». Больше никаких подробностей в компании не раскрывают.
Известно, что новый концепт будет полностью электрическим — это будет первая серийная модель бренда, работающая на батарейках. Подробностей о силовой установке также нет. В основу, как ожидается, ляжет глобальная платформа MEB для электрокаров от Volkswagen.
На сегодняшний ряд в модельном ряду компании есть полноприводный универсал Leon Cupra R ST с двухлитровым турбомотором отдачей 300 лошадиных сил и гибридный кроссовер Formentor с 245-сильной бензоэлектрической силовой установкой.
По плану на 2020 год, линейка Cupra должна пополниться сразу четырьмя новыми моделями. Среди них Formentor, который уже официально представили публике, новый Cupra Leon и его «заряженная» версия, а также некий автомобиль под именем Special Model — вероятно, именно его марка покажет 2 сентябре в преддверии публичного дебюта на автосалоне во Франкфурте.