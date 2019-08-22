Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:43

Cupra раскрыла интерьер первого электрокара

Купеобразный кроссовер официально представят 2 сентября

Спортивное подразделение Seat, бренд Cupra, продолжает публиковать тизеры своего первого электрокара. На этот раз производитель показал дизайн интерьера новинки.

На изображении можно рассмотреть цифровую приборную панель, многофункциональное спортивное рулевое колесо, обтянутое алькантарой, и с подсвечивающимся логотипом Cupra посередине. В отделке присутствуют вставки медного цвета на дверных картах и элементы из углеродного волокна: например, из него выполнены корпуса боковых зеркал и верхняя часть двери.

Производитель описывает новинку как «четырехдверный кроссовер с купеобразным кузовом». В Cupra обещают показать шоу-кар, который получит «эмоциональный дизайн» и «передовые технологии». Больше никаких подробностей в компании не раскрывают.

>
Reload
1 / 2

Предыдущий тизер концепта Cupra

Известно, что новый концепт будет полностью электрическим — это будет первая серийная модель бренда, работающая на батарейках. Подробностей о силовой установке также нет. В основу, как ожидается, ляжет глобальная платформа MEB для электрокаров от Volkswagen.

На сегодняшний ряд в модельном ряду компании есть полноприводный универсал Leon Cupra R ST с двухлитровым турбомотором отдачей 300 лошадиных сил и гибридный кроссовер Formentor с 245-сильной бензоэлектрической силовой установкой.

Видеотизер нового концепта

По плану на 2020 год, линейка Cupra должна пополниться сразу четырьмя новыми моделями. Среди них Formentor, который уже официально представили публике, новый Cupra Leon и его «заряженная» версия, а также некий автомобиль под именем Special Model — вероятно, именно его марка покажет 2 сентябре в преддверии публичного дебюта на автосалоне во Франкфурте.