Cupra раскрыла интерьер первого электрокара

На изображении можно рассмотреть цифровую приборную панель, многофункциональное спортивное рулевое колесо, обтянутое алькантарой, и с подсвечивающимся логотипом Cupra посередине. В отделке присутствуют вставки медного цвета на дверных картах и элементы из углеродного волокна: например, из него выполнены корпуса боковых зеркал и верхняя часть двери.

Производитель описывает новинку как «четырехдверный кроссовер с купеобразным кузовом». В Cupra обещают показать шоу-кар, который получит «эмоциональный дизайн» и «передовые технологии». Больше никаких подробностей в компании не раскрывают.