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19:00

В России появились электрические мотоциклы ручной сборки

На рынок выходят электробайки Curtiss

Анастасия Дубина
Компания Curtiss Motorcycles представит на российском рынке электрические мотоциклы Hades ручной сборки, а также лимитированный бензиновый байк Curtiss Warhawk. Первые электромотоциклы американского бренда появятся в сентябре 2020 года.

Главное ноу-хау американских электробайков кроется в их строении. Необычная параллелограмная вилка с изменяемым углом наклона позволяет превращать мотоцикл из городского родстера в чоппер за счет изменения своих габаритов и колесной базы.

Мотоциклы Curtiss Hades оснащены электромотором, выдающим мощность 89 лошадиных сил и 162 Нм крутящего момента. Запас хода электробайка составляет 160 километров в городском цикле и 100 километров по трассе. На полную зарядку батареи от обычной домашней розетки понадобится три с половиной часа.

Также в линейке американского бренда в России будет представлена первая и единственная модель мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания Curtiss Warhawk. Всего выпустят 35 экземпляров новинки. Каждый байк получит уникальный номер, выгравированный на баке.

Заказать байк с ДВС, который доставят через месяц, можно уже сейчас, оставив заявку на сайте компании. Что касается электрического варианта, то в настоящий момент Curtiss Motorcycles собрала уже 20 предзаказов. Первые электромотоциклы приедут в Россию в сентябре 2020 года.