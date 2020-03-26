В России появились электрические мотоциклы ручной сборки

Главное ноу-хау американских электробайков кроется в их строении. Необычная параллелограмная вилка с изменяемым углом наклона позволяет превращать мотоцикл из городского родстера в чоппер за счет изменения своих габаритов и колесной базы.
Мотоциклы Curtiss Hades оснащены электромотором, выдающим мощность 89 лошадиных сил и 162 Нм крутящего момента. Запас хода электробайка составляет 160 километров в городском цикле и 100 километров по трассе. На полную зарядку батареи от обычной домашней розетки понадобится три с половиной часа.
Также в линейке американского бренда в России будет представлена первая и единственная модель мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания Curtiss Warhawk. Всего выпустят 35 экземпляров новинки. Каждый байк получит уникальный номер, выгравированный на баке.
Заказать байк с ДВС, который доставят через месяц, можно уже сейчас, оставив заявку на сайте компании. Что касается электрического варианта, то в настоящий момент Curtiss Motorcycles собрала уже 20 предзаказов. Первые электромотоциклы приедут в Россию в сентябре 2020 года.