В России появились электрические мотоциклы ручной сборки

Также в линейке американского бренда в России будет представлена первая и единственная модель мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания Curtiss Warhawk. Всего выпустят 35 экземпляров новинки. Каждый байк получит уникальный номер, выгравированный на баке.

Заказать байк с ДВС, который доставят через месяц, можно уже сейчас, оставив заявку на сайте компании. Что касается электрического варианта, то в настоящий момент Curtiss Motorcycles собрала уже 20 предзаказов. Первые электромотоциклы приедут в Россию в сентябре 2020 года.