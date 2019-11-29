В России отзывают 36 тысяч Mazda CX-7

Последний отзыв Mazda в стране проводился в начале октября. Тогда ремонт потребовался только 12 экземплярам Mazda3, в которых был обнаружен заводской брак. Проблема заключалась в недостаточном сцеплении клеевого состава зеркала заднего вида. Из-за этого зеркальная часть могла внезапно вывалиться из пластикового крепления. Существовала вероятность того, что деталь отвалится во время движения и водитель не сможет следить за дорожной обстановкой позади автомобиля.