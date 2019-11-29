В России отзывают 36 тысяч Mazda CX-7

Причиной отзыва стало возможное помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого выглядит белым. В сервисных центрах будет проведена бесплатная проверка и, при необходимости, замена обоих задних фонарей на модифицированные. Важным условием ремонта является то, что автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве.
Последний отзыв Mazda в стране проводился в начале октября. Тогда ремонт потребовался только 12 экземплярам Mazda3, в которых был обнаружен заводской брак. Проблема заключалась в недостаточном сцеплении клеевого состава зеркала заднего вида. Из-за этого зеркальная часть могла внезапно вывалиться из пластикового крепления. Существовала вероятность того, что деталь отвалится во время движения и водитель не сможет следить за дорожной обстановкой позади автомобиля.