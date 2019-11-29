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17:24

В России отзывают 36 тысяч Mazda CX-7

В ремонт отправят старые кроссоверы с помутневшими фонарями

Лиза Будрина
Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, которая затрагивает 35 801 экземпляр Mazda CX-7. Речь идет о кроссоверах, которые были проданы на российском рынке с период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.

Причиной отзыва стало возможное помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого выглядит белым. В сервисных центрах будет проведена бесплатная проверка и, при необходимости, замена обоих задних фонарей на модифицированные. Важным условием ремонта является то, что автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве.

Последний отзыв Mazda в стране проводился в начале октября. Тогда ремонт потребовался только 12 экземплярам Mazda3, в которых был обнаружен заводской брак. Проблема заключалась в недостаточном сцеплении клеевого состава зеркала заднего вида. Из-за этого зеркальная часть могла внезапно вывалиться из пластикового крепления. Существовала вероятность того, что деталь отвалится во время движения и водитель не сможет следить за дорожной обстановкой позади автомобиля.

Источник: Росстандарт