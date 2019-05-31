Стали известны цены на обновленный Mazda CX-5 в России

Кроссоверы Mazda CX-5 для российского рынка начали оснащать улучшенной системой контроля управляемости G-Vectoring Control Plus. В отличие от прежней версии GVC она не только загружает передние колеса путем кратковременного снижения момента, но и притормаживает внешнее колесо автомобиля на выходе из поворота. Кроме того, G-Vectoring Control Plus борется с кренами при резких перестроениях.
Медиакомплекс Mazda Connect стал поддерживать Apple CarPlay и Andoroid Auto. Пересмотрены комплектации и улучшен ездовой комфорт за счет доработки подвески, в списке оснащения появились 19-дюймовые колеса с новым дизайном.
Гамма двигателей осталась прежней. Это двухлитровый атмосферник Skyactiv-G мощностью 150 сил и 2,5-литровый мотор мощностью 194 лошадиные силы. Первый может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», второй — только с автоматической коробкой передач. Привод — передний или полный.