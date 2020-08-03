Хакеры выставили на продажу личные данные миллиона московских водителей

Данные появились на одном из форумов ещё 24 июля, выяснил «Коммерсантъ». В таблице Excel содержится информация о дате регистрации транспортного средства, государственном регистрационном знаке, марке, модели, годе выпуска, ФИО владельца, телефоне и дате рождения, регионе регистрации, VIN-коде, серии и номере свидетельства о регистрации и ПТС. Данные актуальны на конец 2019 года.
Как сообщает газета, эта информация может заинтересовать как угонщиков, так и мошенников, специализирующихся на социальной инженерии. В Госдуме в свою очередь обсуждают возможность введения уголовного наказания не только для кибер-преступников, торгующих персональными данными, но и для покупателей.
Это уже не первый масштабный слив персональных данных российских автовладельцев. Последняя крупная утечка актуальной информации произошла в мае этого года – тогда хакеры продавали базу на 129 миллионов строк, которую оценили в 1,5 биткойна (на тот момент около 14 тысяч долларов или миллиона рублей). Также в Сети можно найти объявления о продаже аналогичных баз за 2017 и 2018 годы.
В Министерстве внутренних дел очередную утечку пока не прокомментировали.