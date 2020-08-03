Хакеры выставили на продажу личные данные миллиона московских водителей

Данные появились на одном из форумов ещё 24 июля, выяснил «Коммерсантъ». В таблице Excel содержится информация о дате регистрации транспортного средства, государственном регистрационном знаке, марке, модели, годе выпуска, ФИО владельца, телефоне и дате рождения, регионе регистрации, VIN-коде, серии и номере свидетельства о регистрации и ПТС. Данные актуальны на конец 2019 года.

Как сообщает газета, эта информация может заинтересовать как угонщиков, так и мошенников, специализирующихся на социальной инженерии. В Госдуме в свою очередь обсуждают возможность введения уголовного наказания не только для кибер-преступников, торгующих персональными данными, но и для покупателей.