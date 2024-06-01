Рэпер сделал первый двухцветный Tesla Cybertruck в стиле собственных Maybach

Электрический пикап оклеили двухцветной плёнкой

Рэпер сделал первый двухцветный Tesla Cybertruck в стиле собственных Maybach. Серийный выпуск суперхайпового Tesla Cybertruck, начавшийся в 2023 году, стал одним из самых важных событий мировой автомобильной индустрии, а сам электрический пикап стал супервостребованной моделью для тестов у журналистов и блогеров, а также, естественно, у популярных поклонников современных технологий. Один из них и решил превратить свою новую игрушку в люксовый продукт уровня Mercedes-Maybach. Правда, исключительно внешне.