В Москве можно взять на тест-драйв Tesla Cybertruck

Для поклонников бренда доступны почасовые поездки

Российский дилер Tesla сдаст в аренду электрический пикап Cybertruck. Взять футуристичную батарейную машину можно в салоне Tesla Connect на улице Василисы Кожиной. Стоимость часа поездки на электрокаре составит 17 тысяч рублей. Кроме того, у дилера доступны для аренды и другие модели американского производителя. При этом их стоимость в среднем составляет около 20 тысяч рублей в день.