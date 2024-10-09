В Москве можно взять на тест-драйв Tesla Cybertruck

Опубликовано 09 октября 2024, 14:031 мин.
В Москве можно взять на тест-драйв Tesla CybertruckДля поклонников бренда доступны почасовые поездки
Российский дилер Tesla сдаст в аренду электрический пикап Cybertruck. Взять футуристичную батарейную машину можно в салоне Tesla Connect на улице Василисы Кожиной. Стоимость часа поездки на электрокаре составит 17 тысяч рублей. Кроме того, у дилера доступны для аренды и другие модели американского производителя. При этом их стоимость в среднем составляет около 20 тысяч рублей в день.
© Tesla Moscow Club
Часовой тест-драйв Tesla Cybertruck обойдется в 17 090 рублей. За два часа придется выложить 34 180 рублей. Так же футуристичный пикап можно арендовать на целый день. В таком случае автосалон запросит 58 390 рублей. В стоимость входит подача машины в любую точку Москвы, а также выбор собственного маршрута поездки.
В то же время аренда других моделей Tesla обойдется в среднем в 20 тысяч рублей за день. При этом автосалон предлагает и приобрести Cybertruck. Стоимость электропикапа вместе с доставкой составляет 13 миллионов рублей.
В конце июля Tesla Cybertruck подключили к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Пикап оснастили кнопкой для экстренного реагирования при авариях.