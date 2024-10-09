Dacia представила свой самый большой автомобиль — кроссовер Bigster

Dacia представила свой самый большой автомобиль — кроссовер BigsterРумынская марка вступает в С-сегмент
Bigster длиннее Duster на 23 сантиметра. От бампера до бампера у него 4,57 метра, ширина составляет 1,81 метра, а высота — 1,71. Упоминаний о третьем ряде нет, а значит, новинка, вероятно, задумана только в пятиместном варианте. Зато здесь больше места для ног задних пассажиров и сумок: в багажном отделении помещается до 667 литров груза.
Внешне Bigster очень похож на «младший» Duster, который первым позаимствовал черты шоу-кара трехлетней давности. Помимо габаритов, отличия можно найти в дизайне переднего бампера, более длинном заднем свесе, оформлении боковин и кормы.
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Конфигурация передней панели тоже взята у Duster: это цифровая приборка на семь либо 10 дюймов и 10,1-дюймовый экран медиасистемы, который будут ставить во всех комплектациях. Кроме этого, Bigster может похвастаться улучшенной звукоизоляцией мотора, электрорегулировкой водительского сиденья, более толстыми стеклами, новыми ковриками и двухзонной климатической установкой с задними дефлекторами.
В топовых исполнениях есть панорамный люк, аудиосистема Arkamys 3D Sound с шестью динамиками, отсек для беспроводной зарядки и электропривод багажной двери. Также имеется адаптивный круиз-контроль — впервые на Dacia. Желающие могут докупить аксессуары для путешествий из фирменного набора: двуспальную кровать (она устанавливается за пару минут на сложенные спинки сидений), дополнительный багажник на крышу и палатку.
Bigster первым в Renault Group получил гибридную систему Hybrid 155, которая также делает его самой мощной моделью Dacia. Она состоит из ДВС и двух электромоторов, выдающих в сумме 155 лошадиных сил, батареи емкостью на 1,4 киловатт-часа и трансмиссии с четырьмя передачами для топливного мотора и двумя для «зеленых». Такой гибрид может ездить в электрическом режиме до 80 процентов времени.
Альтернатива — TCe 140 на базе 1,2-литровой «тройки» мощностью 140 сил. Пару мотору составляет шестиступенчатая «механика»; привод передний. Bigster ECO-G 140 сможет ездить как на бензине, так и на сжиженном газе. Наконец, Bigster TCe 130 с менее мощным вариантом «мягкогибридной» системы (130 сил) предложат с полным приводом и пятью ездовыми режимами для снега, грязи и прочего.
Публике Bigster покажут на автосалоне в Париже, который стартует на следующей неделе. Вероятно, он будет дороже Duster с ценником 18 950 (примерно два миллиона рублей) и станет самой дорогой моделью Dacia. Впрочем, на промо-видео марка пообещала ему низкую цену.