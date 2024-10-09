Dacia представила свой самый большой автомобиль — кроссовер Bigster

Bigster длиннее Duster на 23 сантиметра. От бампера до бампера у него 4,57 метра, ширина составляет 1,81 метра, а высота — 1,71. Упоминаний о третьем ряде нет, а значит, новинка, вероятно, задумана только в пятиместном варианте. Зато здесь больше места для ног задних пассажиров и сумок: в багажном отделении помещается до 667 литров груза.

Внешне Bigster очень похож на «младший» Duster, который первым позаимствовал черты шоу-кара трехлетней давности. Помимо габаритов, отличия можно найти в дизайне переднего бампера, более длинном заднем свесе, оформлении боковин и кормы.