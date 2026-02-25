Новости
Опубликовано 25 февраля 2026, 14:14
1 мин.

Dacia отметила успех в ралли-рейде «Дакар» выпуском особой версии Duster

Dacia выпустила лимитированную версию Duster Spirit of Sand в честь победы на «Дакаре». Автомобиль создан на базе топовой комплектации Extreme, но получил уникальные черты, вдохновленные пустыней. Тираж эксклюзивной модели составит всего 500 экземпляров, предназначенных исключительно для рынка Румынии, сообщает Carscoops.
Dacia Duster
Dacia Duster
© Dacia
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Автомобиль получил песочный оттенок кузова Sandstone, особые декали на нижней части кузова, зеркала заднего вида цвета Copper Brown и 17-дюймовые черные легкосплавные диски.

Главная техническая особенность — усиленная защита двигателя и коробки передач. Она выполнена из 6-миллиметрового листа дюралюминия.

В салоне изменений немного, зато в базовое оснащение вошли: 10,1-дюймовая мультимедийная система, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, камера кругового обзора и парктроники.

Под капотом версии Spirit of Sand установлена новейшая гибридная силовая установка Hybrid-G 150 4×4. Она сочетает 1,2-литровый турбомотор (138 л.с.) с дополнительным электродвигателем на задней оси (30 л.с.), 48-вольтовую батарею и 6-ступенчатый «робот». Суммарная отдача системы достигает 152 л.с., что делает эту версию самой мощной в гамме Duster.

Стоимость Dacia Duster Spirit of Sand в Румынии установлена на уровне € 29 тыс. (около 2,9 млн рублей по текущему курсу).

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Dacia