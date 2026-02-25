Dacia отметила успех в ралли-рейде «Дакар» выпуском особой версии Duster

Автомобиль получил песочный оттенок кузова Sandstone, особые декали на нижней части кузова, зеркала заднего вида цвета Copper Brown и 17-дюймовые черные легкосплавные диски.

Главная техническая особенность — усиленная защита двигателя и коробки передач. Она выполнена из 6-миллиметрового листа дюралюминия.

В салоне изменений немного, зато в базовое оснащение вошли: 10,1-дюймовая мультимедийная система, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, камера кругового обзора и парктроники.

Под капотом версии Spirit of Sand установлена новейшая гибридная силовая установка Hybrid-G 150 4×4. Она сочетает 1,2-литровый турбомотор (138 л.с.) с дополнительным электродвигателем на задней оси (30 л.с.), 48-вольтовую батарею и 6-ступенчатый «робот». Суммарная отдача системы достигает 152 л.с., что делает эту версию самой мощной в гамме Duster.

Стоимость Dacia Duster Spirit of Sand в Румынии установлена на уровне € 29 тыс. (около 2,9 млн рублей по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что Daimler представит электробус, у которого запас хода в 2,5 раз больше, чем у КамАЗа.