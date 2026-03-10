Dacia представила свой самый крупный кросс-универсал

На данный момент доступны только изображения экстерьера Dacia Striker. Модель отличается вытянутым силуэтом, массивными бамперами, рельефным капотом и фарами с угловатой графикой, отсылающей к дизайну Kia. По заявлениям производителя, смелые формы способствуют улучшению аэродинамики.

В компании подтвердили, что Striker получит гибридные версии с разными типами привода, а также битопливную модификацию. Благодаря невысокой цене новинка должна помочь Dacia закрепиться в сегменте C, где у бренда уже есть кроссовер Bigster.

По плану компании, на этот сегмент к 2030 году будет приходиться до трети всех продаж Dacia. В оставшиеся годы фирма рассчитывает наращивать количество электрифицированных моделей, в том числе за счёт расширения батарейной линейки. Сейчас она состоит только из Spring, но к 2030 году в неё войдут ещё три новинки.

Ранее Porsche представил серийный Cayenne с динамикой болида «Формулы-1».